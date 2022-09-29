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Венгрия не поддержит энергетические меры из восьмого пакета санкций — офис Орбана

15:32 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил в четверг, что Венгрия будет изучать предлагаемые в восьмом пакете санкции против России, однако она не поддержит ограничительные меры в энергетической сфере. Его слова приводит агентство Рейтер.

«Венгрия уже многое сделала для поддержания европейского единства. Но если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать», — приводит слова Гуйяша агентство. «Мы ждем окончательный, полный список санкций и тогда сможем вести переговоры по этому поводу. Однако Венгрия не может поддержать энергетические санкции», — снова подчеркнул глава канцелярии премьера Венгрии Виктора Орбана.

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