Венгрия не поддержит энергетические меры из восьмого пакета санкций — офис Орбана
15:32 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил в четверг, что Венгрия будет изучать предлагаемые в восьмом пакете санкции против России, однако она не поддержит ограничительные меры в энергетической сфере. Его слова приводит агентство Рейтер.
«Венгрия уже многое сделала для поддержания европейского единства. Но если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать», — приводит слова Гуйяша агентство. «Мы ждем окончательный, полный список санкций и тогда сможем вести переговоры по этому поводу. Однако Венгрия не может поддержать энергетические санкции», — снова подчеркнул глава канцелярии премьера Венгрии Виктора Орбана.
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