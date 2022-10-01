Ни в одном регионе РФ не ожидается холодного октября - Гидрометцентр

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднемесячная температура в октябре ожидается в пределах климатической нормы в большинстве регионов России. Температурный фон выше нормы прогнозируется в Астраханской области, Красноярском, Хабаровском краях, Якутии, Калмыкии и республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии — класс (среднемесячная температура — прим. ТАСС) выше нормы. <…> На севере Красноярского края, в Якутии, Хабаровском крае ожидается температура выше климатической нормы», — рассказал он.



По словам Вильфанда, обильные осадки по итогам октября прогнозируются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине.



