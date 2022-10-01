Ни в одном регионе РФ не ожидается холодного октября - Гидрометцентр
09:40 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии — класс (среднемесячная температура — прим. ТАСС) выше нормы. <…> На севере Красноярского края, в Якутии, Хабаровском крае ожидается температура выше климатической нормы», — рассказал он.
По словам Вильфанда, обильные осадки по итогам октября прогнозируются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине.
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