0
0
46
НОВОСТИ

Ни в одном регионе РФ не ожидается холодного октября - Гидрометцентр

09:40 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднемесячная температура в октябре ожидается в пределах климатической нормы в большинстве регионов России. Температурный фон выше нормы прогнозируется в Астраханской области, Красноярском, Хабаровском краях, Якутии, Калмыкии и республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии — класс (среднемесячная температура — прим. ТАСС) выше нормы. <…> На севере Красноярского края, в Якутии, Хабаровском крае ожидается температура выше климатической нормы», — рассказал он.

По словам Вильфанда, обильные осадки по итогам октября прогнозируются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:54 01.10.2022
Москвич рассказал об отзыве повестки за день в результате проверки данных в военкомате
0
69
09:35 01.10.2022
Более чем на 60% выросло число нелегальных мигрантов в ФРГ - СМИ
0
106
09:30 01.10.2022
Запад боится, что вступление Украины в НАТО приведет к войне США с РФ - СМИ
0
125
23:00 30.09.2022
Процессом приема Украины в НАТО "стоит заниматься в другое время" - Белый дом
0
769
22:41 30.09.2022
В Совбезе ООН Россия наложила вето на заявление, осуждающее присоединение новых территорий к РФ
0
841
21:25 30.09.2022
ЦЕРН остановит адронный коллайдер раньше срока в целях экономии электричества
0
738
21:00 30.09.2022
Армия обороны Израиля распордилась, чтобы все ее служащие покинули территорию РФ
0
835
20:45 30.09.2022
Осенний призыв никак не свзян с СВО - Минобороны
0
638
20:30 30.09.2022
Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу
0
723
20:15 30.09.2022
США и НАТО не наблюдают, что РФ готовится применить ядерное оружие
0
733

Возврат к списку