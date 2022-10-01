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НОВОСТИ

В Москве приступили к работам по консервации фонтанов

10:40 01.10.2022

Сезон работы фонтанов в Москве завершился 1 октября и их начинают консервировать на зиму. Работы продлятся до конца октября.
По данным коммунальщиков, из системы каждого фонтана сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. "Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями», - отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На слив воды из чаш фонтанов ухолит от 15 минут до нескольких суток в зависимости от их размера. В частности, вода из светомузыкального фонтана в Парке Горького сливается около шести дней.

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