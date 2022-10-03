Глава ДНР учредил медаль «За храбрость» - указ
16:40 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Учредить государственную награду — медаль „За храбрость“, — говорится в тексте указа.
«Медалью „За храбрость“ награждаются лица, проявившие храбрость и самоотверженность при ведении боевых действий, обеспечении государственной безопасности и защите государственной границы ДНР, обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка, исполнении наказаний, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», — указано в положении о медали.
НОВОСТИ
- 16:30 03.10.2022
- Более 17 тыс россиян и украинцев получили вид на жительство в Сербии
- 16:20 03.10.2022
- Закон о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ принят Госдумой
- 15:20 03.10.2022
- Забывая о собственных вторжениях в другие страны, США лицемерно обвиняют РФ - Лавров
- 15:13 03.10.2022
- Собянин: Меры поддержки будут оказываться мобилизованным и их семьям на всем протяжении СВО
- 15:10 03.10.2022
- Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся военной мобилизации
- 14:30 03.10.2022
- Российские алмазы не попали в новый пакет санкций ЕС против РФ
- 14:20 03.10.2022
- Временный поверенный в делах РФ объявлен персоной нон грата в Литве
- 13:40 03.10.2022
- В случае угрозы ФРГ готова оказать поддержку Тайваню - Вильш
- 13:30 03.10.2022
- Проекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ одобрил комитет Госдумы
- 13:04 03.10.2022
- Вице-мэр Ракова рассказала о скором внедрении новых инструментов для усиленной подготовки детей к ЕГЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать