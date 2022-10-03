Глава Eni: Фундаментальную роль получат поставки газа из России. Надеемся, что они возобновятся

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия надеется на возобновление поставок газа из России, это нужно для успешного преодоления зимнего периода, а также - на отсутствие технических проблем у североафриканских поставщиков, заявил в понедельник глава Eni Клаудио Дескальци.

"Мы сделали все возможное, чтобы наше положение было хорошим", - цитирует газета "Стампа" слова Дескальци о подготовке к зиме. При этом он отметил, что пока "трудно быть полностью уверенным в успехе".

"Фундаментальную роль получат поставки газа из России. Надеемся, что они возобновятся. Речь идет о 20 млн кубометров в сутки, то есть - 9-10% от поставок, поступающих в Италию".