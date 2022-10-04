Жертвы торговли людьми в Великобритании вынуждены доказывать свою невиновность - СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвы торговли людьми в Великобритании, число которых выросло более чем в три раза за последние несколько лет, вынуждены доказывать свою невиновность властям королевства. Об этом во вторник сообщает газета «Гардиан».



Согласно докладу «Злоупотребление со стороны системы: жертвы торговли людьми в заключении», подготовленному неправительственными организациями, британское правительство внедрило такую систему контроля за мигрантами, что большинство жертв современного рабства оказываются в тюрьмах и вынуждены доказывать, что они невиновны и были привезены на территорию Великобритании насильно. Данные Министерства внутренних дел свидетельствуют, что в 97% случаев люди предоставили доказательства, что стали жертвами, и были выпущены на свободу.



«Спасшиеся от торговцев людьми страдают еще больше из-за государственной системы, которая уделяет внимание миграционному контролю, а не благополучию и правам людей», — говорится в докладе благотворительных организаций.



