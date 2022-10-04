Мобилизованных граждан и членов их семей освободили от уплаты пени за ЖКУ
14:05 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Граждане Российской Федерации, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», — говорится в документе.
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