США не планируют корректировать расстановку своих ядерных сил
21:45 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Но я хочу сказать, что мы не видим никаких оснований корректировать расстановку своих ядерных сил. Мы также не видим признаков того, что Россия готовится к <…> применению ядерных вооружений», — заявила официальный представитель президента США.
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