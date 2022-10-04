США не планируют корректировать расстановку своих ядерных сил

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не видят никаких оснований корректировать расстановку своих ядерных сил и по-прежнему не усматривают признаков подготовки России к применению ядерного оружия, несмотря на утверждения Запада на этот счет. Это признала во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Но я хочу сказать, что мы не видим никаких оснований корректировать расстановку своих ядерных сил. Мы также не видим признаков того, что Россия готовится к <…> применению ядерных вооружений», — заявила официальный представитель президента США.