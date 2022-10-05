Впервые за полгода на Кубу прибыли самолеты с российскими туристами

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два самолета с туристами из России прибыли во вторник на Кубу после полугодового перерыва из-за отмены прямых авиарейсов в конце февраля. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.



«Сегодня прилетели самолеты в Варадеро и на Кайо-Коко, <…> всего около 600 человек, сообщений о каких-либо проблемах не поступало», — сказала она. По словам генконсула, прибывшие — клиенты туроператоров Anex Tour («Анекс тур»), Pegas Touristik («Пегас туристик») и Coral Travel («Корал трэвел»).



Российские авиакомпании ранее объявили о приостановке с 28 февраля рейсов в Доминиканскую Республику, Мексику и на Кубу в связи с введением со стороны ряда европейских стран ограничений на использование их воздушного пространства.



