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Из-за бомбы времен Второй мировой войны в Дрездене эвакуируют более 3000 человек

10:20 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Плановая эвакуация началась в четверг в германском Дрездене (земля Саксония), где накануне нашли бомбу времен Второй мировой войны. Как сообщила полиция города, меры затронут около 3,3 тыс. человек.

Бомба весом 250 кг американского производства была обнаружена при строительных работах в районе Фридрихсштадт недалеко от туристического центра. Саперы планируют в течение дня обезвредить снаряд.

Во второй половине Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. По приблизительным данным, 20% из них не разорвались. Регулярно снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

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