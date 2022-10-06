Из-за бомбы времен Второй мировой войны в Дрездене эвакуируют более 3000 человек
10:20 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бомба весом 250 кг американского производства была обнаружена при строительных работах в районе Фридрихсштадт недалеко от туристического центра. Саперы планируют в течение дня обезвредить снаряд.
Во второй половине Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. По приблизительным данным, 20% из них не разорвались. Регулярно снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.
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