Дания, возможно, хочет скрыть виновных в совершении диверсий на «Северных потоках» - Захарова

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания противится участию России в расследовании инцидентов на «Северных потоках» в Балтийском море, поскольку, возможно, знает и хочет скрыть виновных в совершении диверсий. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.



«Официальный Копенгаген исходит из того, что инцидент является не случайностью, а результатом преднамеренных действий, и считает необходимым проведение международного расследования данного происшествия, — отметила она. — При этом, по заявлению министра иностранных дел страны Еппе Куфуда, Дания не намерена вести диалог с Москвой по этому вопросу. Это можно объяснить только одним способом: они, возможно, знают, кто это сделал, и поэтому мнение Москвы им просто не интересно, потому что уже выявлен подозреваемый и можно с ним, наверное, это обсуждать или привлекать его к ответственности. Другого разумного объяснения просто нет».



