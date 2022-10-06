Дания, возможно, хочет скрыть виновных в совершении диверсий на «Северных потоках» - Захарова
14:10 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Официальный Копенгаген исходит из того, что инцидент является не случайностью, а результатом преднамеренных действий, и считает необходимым проведение международного расследования данного происшествия, — отметила она. — При этом, по заявлению министра иностранных дел страны Еппе Куфуда, Дания не намерена вести диалог с Москвой по этому вопросу. Это можно объяснить только одним способом: они, возможно, знают, кто это сделал, и поэтому мнение Москвы им просто не интересно, потому что уже выявлен подозреваемый и можно с ним, наверное, это обсуждать или привлекать его к ответственности. Другого разумного объяснения просто нет».
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