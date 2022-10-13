Меркель считает обоснованными закупки у РФ значимых объемов газа в годы ее руководства ФРГ

18:00 Источник: Интерфакс

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выступила в защиту своих прошлых решений на посту канцлера закупать в значительных объемах газ у России.

"В контексте того времени было очень рационально и объяснимо получать газ по газопроводам, в том числе из России. Это было дешевле, чем сжиженный природный газ из других районов мира", - приводит Associated Press (AP) ее слова с выступления в Лиссабоне.

По ее словам, "даже в годы "холодной войны" Россия была надежным поставщиком энергоресурсов".