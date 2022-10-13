Меркель считает обоснованными закупки у РФ значимых объемов газа в годы ее руководства ФРГ
18:00 13.10.2022 Источник: Интерфакс
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выступила в защиту своих прошлых решений на посту канцлера закупать в значительных объемах газ у России.
"В контексте того времени было очень рационально и объяснимо получать газ по газопроводам, в том числе из России. Это было дешевле, чем сжиженный природный газ из других районов мира", - приводит Associated Press (AP) ее слова с выступления в Лиссабоне.
По ее словам, "даже в годы "холодной войны" Россия была надежным поставщиком энергоресурсов".
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