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Скончался актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

20:31 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил в пятницу его представитель, передает агентство Пи-эй.

Колтрейн известен в первую очередь по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

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