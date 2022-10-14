Скончался актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

20:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил в пятницу его представитель, передает агентство Пи-эй.

Колтрейн известен в первую очередь по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.