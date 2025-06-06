Росгвардия пресекла теракт с применением БПЛА на военном объекте в Рязанской области
17:40 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Росгвардии пресекли теракт с применением беспилотника на одном из военных объектов в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«В районе одного из населенных пунктов Рязанской области сотрудники Росгвардии, осуществлявшие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА. В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами», — говорится в сообщении.
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