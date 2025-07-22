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НОВОСТИ

Исполнение обязанностей председателя Верховного суда РФ возложено на Юрия Иваненко

12:05 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнять обязанности председателя Верховного суда России будет его заместитель Юрий Иваненко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда», — сообщили в суде.

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