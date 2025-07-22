Шмыгаль заявил, что Украина в следующем году хочет получить от Запада $60 млрд на оборону

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина ведет переговоры с членами Евросоюза и НАТО, чтобы в следующем году получить от западных партнеров $60 млрд на оборону. Об этом заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль.

«В следующем году потребуется не менее $120 млрд на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников», — написал он в телеграм-канале. Как утверждает Шмыгаль, Украина уже ведет предметные переговоры по этому вопросу с членами Евросоюза и НАТО.

Ранее министр обороны также обратился к западным партнерам, чтобы те уже сейчас готовились выделить деньги из бюджетов в 2026 году для Украины.