Объем торговли РФ и Таджикистана за шесть месяцев 2025 года превысил $1 млрд

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговый оборот между Россией и Таджикистаном за первые шесть месяцев этого года превысил $1 млрд, что на 10% больше показателя за тот же период 2024 года. Об этом сообщил посол РФ в республике Семен Григорьев, выступая на Первом Центральноазиатском международном экономическом форуме в Душанбе.

«Безусловно, ярким примером подлинного доверия и экономической устойчивости российско-таджикских связей является растущий товарооборот между нашими странами, который за первые шесть месяцев 2025 года достиг более чем $1 млрд, что более чем на 10% выше показателей [аналогичного периода] прошлого года», — сказал он.