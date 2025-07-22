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Британия опасалась потери Блэром поста премьера из-за вторжения в Ирак в 2003 году — FT

12:20 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания пыталась убедить США отложить на некоторое время вторжение в Ирак в 2003 году из-за опасений потери власти британским премьером (1997-2007) Тони Блэром. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на правительственные документы, обнародованные британским Национальным архивом.

Среди них — служебный документ с конфиденциальной информацией для брифинга, подготовленный для Блэра перед его встречей с администрацией экс-президента США (2001-2009) Джорджа Буша-младшего в январе 2003 года — менее чем за два месяца до того, как Соединенное Королевство присоединилось к возглавляемому США вторжению в Ирак. Во время брифинга был изложен ряд пунктов, призванных убедить Буша в том, что стратегия союзников, «хотя и работает, требует больше времени», и что вторая резолюция Совета Безопасности ООН «политически необходима Великобритании и, почти наверняка, также юридически важна».

До этого, в ноябре 2002 года, была принята резолюция 1441, в соответствии с которой Ираку была дана «последняя возможность выполнить свои обязательства по разоружению». В документе содержалось предупреждение о том, что страна «столкнется с серьезными последствиями в результате продолжающихся нарушений своих обязательств».

«США не должны способствовать смене режима в Багдаде ценой смены режима в Лондоне», — написал тогдашний советник Блэра по внешней политике Дэвид Мэннинг в отдельном отчете о трехчасовой встрече, которую он провел с американской коллегой Кондолизой Райс в январе 2003 года.

В конечном итоге Великобритания присоединилась к Вашингтону в начале вторжения без второй резолюции ООН, что вызвало волну обвинений в том, что Лондон ввел британскую общественность в заблуждение относительно своих целей в Ираке. Участие Блэра в военной кампании подорвало его рейтинги одобрения в королевстве и вынудило уйти в отставку.

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