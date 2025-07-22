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НОВОСТИ

В Москве выявлены новые объекты культурного наследия – казенный винный склад №1

15:38 22.07.2025

В число объектов культурного наследия российской столицы был включен архитектурный комплекс московского казенного винного склада №1 XIX–XX веков (ныне – Московский завод «Кристалл») на Самокатной улице. По данным департамента культурного наследия Москвы, сейчас в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 3 975 исторических зданий и сооружений и комплекс зданий вошел в число 142 объектов культурного наследия.

Все находящиеся в реестре памятники взяты под государственную охрану, их владельцы и арендаторы обязаны обеспечить сохранение объектов культурного наследия и содержать их в соответствии с утвержденным предметом охраны.

Бывший казенный винный склад на улице Самокатной был построен на рубеже XIX–XX веков на берегу реки Яузы в Лефортове и был самым крупным предприятием отрасли. Наиболее старые постройки относятся к 1851–1876 годам, производственные корпуса создавали архитектор Николай Фалеев и инженер Виктор Величкин. В 1987 году Московский винный склад был превращен в завод, с 2013 году производственные мощности предприятия были переведены в Каширский район Московской области, при этом главный офис компании по-прежнему располагается в Москве на Самокатной.

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