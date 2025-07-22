Аварийное здание парламента Великобритании может загореться, как Нотр-Дам — Bloomberg
13:00 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вестминстерский дворец, где проходят заседания парламента Великобритании, находится в аварийном состоянии, там может произойти возгорание. Такое мнение выразила обозреватель агентства Bloomberg Роза Принс.
«Сейчас ремонт здания будет обходиться в два миллиона фунтов стерлингов в год: прорывает трубы, замыкает провода, куски каменной кладки падают на землю. Это чудо, что никто до сих пор не погиб. Эксперты предупреждают, что все здание может вспыхнуть в любую минуту, как Нотр-Дам», — утверждает журналист.
Помимо этого, здание «кишит крысами и постепенно обваливается», так что и дальше откладывать реставрацию крайне опасно. По оценкам, сделанным в 2022 году, стоимость ремонта составит $7-13 млрд, реставрация может занять от 19 до 28 лет. Однако сейчас ремонт может обойтись уже гораздо дороже с учетом инфляции и дальнейшей деградации здания.
Принс считает, что граждане Великобритании могут посчитать расходы на реставрацию дворца неуместными на фоне планируемого повышения налогов и сокращения расходов на социальные нужды. Это способствует тому, что принятие решения о начале работ переносится на все более поздние сроки.
Кроме того, остается неясным, где будет заседать парламент на период реставрации дворца. Возможны различные варианты: частичное или полное перемещение всех депутатов в соседние здания, а также проведение точечных реставрационных работ параллельно с сессиями.
НОВОСТИ
- 13:20 22.07.2025
- ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР
- 13:05 22.07.2025
- В Кремле надеются, что разногласия по Украине не помешают отношениям Москвы и Баку
- 12:59 22.07.2025
- Автосервис на востоке Москвы собрал для бойцов СВО 15 тонн продовольствия
- 12:32 22.07.2025
- Экстремальная жара в мире усиливается, выяснили австралийские ученые
- 12:20 22.07.2025
- Британия опасалась потери Блэром поста премьера из-за вторжения в Ирак в 2003 году — FT
- 12:05 22.07.2025
- Исполнение обязанностей председателя Верховного суда РФ возложено на Юрия Иваненко
- 12:00 22.07.2025
- Шмыгаль заявил, что Украина в следующем году хочет получить от Запада $60 млрд на оборону
- 11:32 22.07.2025
- Объем торговли РФ и Таджикистана за шесть месяцев 2025 года превысил $1 млрд
- 11:20 22.07.2025
- Избранный президент Польши считает Туска самым плохим премьер-министром страны
- 11:05 22.07.2025
- Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион в Израиле гиперзвуковой ракетой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать