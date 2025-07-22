Аварийное здание парламента Великобритании может загореться, как Нотр-Дам — Bloomberg

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вестминстерский дворец, где проходят заседания парламента Великобритании, находится в аварийном состоянии, там может произойти возгорание. Такое мнение выразила обозреватель агентства Bloomberg Роза Принс.

«Сейчас ремонт здания будет обходиться в два миллиона фунтов стерлингов в год: прорывает трубы, замыкает провода, куски каменной кладки падают на землю. Это чудо, что никто до сих пор не погиб. Эксперты предупреждают, что все здание может вспыхнуть в любую минуту, как Нотр-Дам», — утверждает журналист.

Помимо этого, здание «кишит крысами и постепенно обваливается», так что и дальше откладывать реставрацию крайне опасно. По оценкам, сделанным в 2022 году, стоимость ремонта составит $7-13 млрд, реставрация может занять от 19 до 28 лет. Однако сейчас ремонт может обойтись уже гораздо дороже с учетом инфляции и дальнейшей деградации здания.

Принс считает, что граждане Великобритании могут посчитать расходы на реставрацию дворца неуместными на фоне планируемого повышения налогов и сокращения расходов на социальные нужды. Это способствует тому, что принятие решения о начале работ переносится на все более поздние сроки.

Кроме того, остается неясным, где будет заседать парламент на период реставрации дворца. Возможны различные варианты: частичное или полное перемещение всех депутатов в соседние здания, а также проведение точечных реставрационных работ параллельно с сессиями.