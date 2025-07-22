Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион в Израиле гиперзвуковой ракетой

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах», нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету. Как утверждает военный представитель движения Яхья Сариа, операция «достигла своей цели».

«Ракетные войска <…> провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион — прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа „Палестина-2“, — сказал Сариа в эфире подконтрольного „Ансар Аллах“ телеканала Al Masirah.