Экстремальная жара в мире усиливается, выяснили австралийские ученые

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

За последние 30 лет количество экстремально жарких дней в году значительно выросло, что требует срочных мер по борьбе с ростом температуры и влажности. Такой вывод содержится в результатах исследования, проведенного австралийскими учеными совместно с коллегами из 18 других стран и опубликованном в научном издании «Ежегодный обзор по вопросам окружающей среды и ресурсов».

В докладе говорится, что среднегодовое число экстремально жарких дней увеличилось с 12 в 1990–2006 гг. до 19,3 в 2007–2023 гг. Наибольший рост наблюдается в Африке, на Ближнем Востоке и в части Азии. Ученые для точной оценки опасности экстремальной жары впервые учитывали не только данные о температуре воздуха, но также показатели влажности, интенсивности солнечного излучения, скорости и направления ветра.