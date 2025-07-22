Экстремальная жара в мире усиливается, выяснили австралийские ученые
12:32 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За последние 30 лет количество экстремально жарких дней в году значительно выросло, что требует срочных мер по борьбе с ростом температуры и влажности. Такой вывод содержится в результатах исследования, проведенного австралийскими учеными совместно с коллегами из 18 других стран и опубликованном в научном издании «Ежегодный обзор по вопросам окружающей среды и ресурсов».
В докладе говорится, что среднегодовое число экстремально жарких дней увеличилось с 12 в 1990–2006 гг. до 19,3 в 2007–2023 гг. Наибольший рост наблюдается в Африке, на Ближнем Востоке и в части Азии. Ученые для точной оценки опасности экстремальной жары впервые учитывали не только данные о температуре воздуха, но также показатели влажности, интенсивности солнечного излучения, скорости и направления ветра.
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