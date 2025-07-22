Автосервис на востоке Москвы собрал для бойцов СВО 15 тонн продовольствия

12:59

Московский автосервис, расположенный в Восточном административном округе мегаполиса, поставил новый рекорд по объему собранной гуманитарной помощи. Представители компании сотрудники собрали для бойцов СВО 15 тонн продовольствия, купили два мотоцикла, четыре комплекта колес для машины УАЗ, медицинские аптечки и 30 тактических шлемов.

Как сообщают московские власти, вся собранная помощь – адресная, с военнослужащими представители автосервиса находятся на связи, а потому знают, что именно нужно на передовой. В частности, бойцы отметили, что им необходимы медикаменты, средства для оказания первой помощи, мотоциклы для быстрого и маневренного передвижения и дроны, оснащенные камерой. Гуманитарные грузы представители автосервиса собирают самостоятельно и затем отвозят на передовую по секретным и охраняемым маршрутам.

В Москве продолжается сбор посылок для бойцов СВО, жителей новых территорий и прифронтовых областей. Гуманитарную помощь горожане могут отдать в «Домики добра», расположенные на фестивальных площадках проекта «Лето в Москве». Москвичи могут оставить подарочные наборы, средства личной гигиены, шерстяные носки, стельки и многое другое.