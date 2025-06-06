Песков указал, что ночной удар РФ по военным целям на Украине — это ответ Киеву
15:12 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ночной массированный удар России по военным целям на Украине — это ответ на террористические акты киевского режима, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Что касается конкретно ночных ударов [РФ по военным целям на Украине], если вы внимательно читали заявления Минобороны России — там написано, что „в ответ на террористические акты киевского режима“, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, является ли массированная атака России по военным целям на Украине тем самым ответом, о котором президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.
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