Более 90% населения РФ находятся в зоне покрытия связью 4G — Григоренко
16:00 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 90% населения России, которые являются абонентами мобильных операторов связи, находятся в зоне покрытия связью формата 4G, сообщил в ходе Глобального цифрового форума, который проходит в рамках конференции ЦИПР-2025, вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«Более 90% населения, которые являются абонентами сотовых операторов, находятся в зоне приема LTE или 4G», — сказал вице-премьер.
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