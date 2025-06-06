0
0
160
НОВОСТИ

Более 90% населения РФ находятся в зоне покрытия связью 4G — Григоренко

16:00 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 90% населения России, которые являются абонентами мобильных операторов связи, находятся в зоне покрытия связью формата 4G, сообщил в ходе Глобального цифрового форума, который проходит в рамках конференции ЦИПР-2025, вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Более 90% населения, которые являются абонентами сотовых операторов, находятся в зоне приема LTE или 4G», — сказал вице-премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 06.06.2025
Люди с небольшими доходами сильнее всего страдают от высокой инфляции — Набиуллина
0
68
17:00 06.06.2025
РФ добилась серьезного прогресса по беспилотникам в последние годы — Путин
0
110
16:32 06.06.2025
Доля покупок жилья за собственные средства в РФ растет — Набиуллина
0
154
16:12 06.06.2025
Солдаты ВСУ стараются попасть в плен из-за успехов российской армии — харьковская ВГА
0
181
15:32 06.06.2025
Портал «Госуслуги» насчитывает более 1,6 тыс. услуг — Григоренко
0
231
15:12 06.06.2025
Песков указал, что ночной удар РФ по военным целям на Украине — это ответ Киеву
0
259
15:00 06.06.2025
В Кремле негативно оценили слова Мерца, что США освободили Германию от нацизма
0
270
14:32 06.06.2025
Кремль не согласен со словами Трампа о конфликте на Украине как о детской драке
0
316
14:12 06.06.2025
Все, что делают военные РФ на СВО, — это ответ киевскому режиму, заявил Песков
0
303
14:00 06.06.2025
Банк России понизил ключевую ставку до 20%
0
329

Возврат к списку