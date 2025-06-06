Более 90% населения РФ находятся в зоне покрытия связью 4G — Григоренко

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 90% населения России, которые являются абонентами мобильных операторов связи, находятся в зоне покрытия связью формата 4G, сообщил в ходе Глобального цифрового форума, который проходит в рамках конференции ЦИПР-2025, вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Более 90% населения, которые являются абонентами сотовых операторов, находятся в зоне приема LTE или 4G», — сказал вице-премьер.