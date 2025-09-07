На Восточном полигоне наблюдается определенное снижение грузоперевозок - Савельев

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Определенное снижение грузоперевозок сейчас наблюдается на Восточном полигоне, однако в будущем прогнозируется их рост, сообщает вице-премьер РФ Виталий Савельев. «Решения позволят обеспечить развитие Восточного полигона на будущее до 210 и далее до 270 млн т в случае необходимости. Сейчас наблюдается определенное падение грузоперевозок по объективным причинам, но это вопрос временный. Мы все-таки прогнозируем рост, поэтому строим дальше», – сказал он.