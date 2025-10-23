Доля майнинга и центров обработки данных в энергопотреблении в РФ в 2025 г. составит 2%

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля потребления электроэнергии центрами обработки данных и майнерами криптовалют в общем потреблении России по итогам года может составить 2%. Этот объем соответствует показателям прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в «Системном операторе».

«По нашей оценке объем потребления электроэнергии объектами энергоемких вычислений (ЦОД и майнинг) по итогам 2025 года составит порядка 2% от общего электропотребления в Российской Федерации, что соответствует уровню прошлого года», — пояснили в регуляторе.