Navio и Grunwald разработали «умный» полуприцеп
12:42 23.10.2025
Разработчик технологии автономного вождения Navio и Grunwald, один из лидеров в производстве полуприцепной техники, разработали первый опытный образец «умного» полуприцепа-рефрижиратора. В отличие от стандартного полуприцепа, он подключен к облачным сервисам автономной грузоперевозки и AI-водителю, что позволяет отслеживать состояние полуприцепа удаленно.
Собранные данные предоставляют возможность непрерывно контролировать техническое состояние и сохранность груза, а также обеспечивают выполнение различных сценариев в рейсе полностью автономно, без участия водителя. Интеграция «умного» полуприцепа в единое целое с автономным тягачом — первый этап на пути автоматизации всего цикла логистических операций в рамках комплексного продукта Navio Freight.
Техническое состояние полуприцепа и сохранность груза непрерывно отслеживаются по различным критериям автономной системой AI-водителя — падение давления в шинах, низкая температура в рефрижераторе, открытие задних ворот и другие. Опытный образец «умного» полуприцепа станет рабочей платформой для тестирования ряда сценариев в связке с автономным тягачом: экстренная остановка, маневры минимального риска, вызов сервисных служб, заезд на сервисные станции, планирование ремонта или замены компонентов.
Первым опытным образцом стал полуприцеп-рефрижератор, который позволит на практике подтвердить соблюдение стандартов отрасли, в том числе в условиях нештатных ситуаций. Перевозка скоропортящегося груза связана с большой ответственностью и следованием установленным регламентам — строгого контроля температурных режимов, соответствию требованиям законодательства и выполнению обязательств перед грузоотправителем.
Автономный грузовик в связке с «умным» полуприцепом — один из ключевых компонентов комплексного продукта Navio Freight и первый этап тестирования сценариев полностью автономной логистики. Вместе с цифровой платформой и партнерской сетью по поддержке и обслуживанию автономного флота Navio Freight позволит автоматизировать весь цикл логистических операций и повысить эффективность отрасли.
