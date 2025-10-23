Более 100 тыс. учителей и врачей бастуют Новой Зеландии из-за низкой зарплаты

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из крупнейших в истории Новой Зеландии забастовка сотрудников государственных больниц и общеобразовательных учреждений проходит в стране, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, в акции протеста принимают участие свыше 100 тыс. учителей, медсестер и врачей, недовольных размером заработной платы и условиями труда. «Правительство страны оторвано от реальности и, похоже, не ценит ни труд врачей и учителей, ни их самих», — заявил представитель оргкомитета мероприятия, Совета профсоюзов Новой Зеландии Ричард Вагстафф.

Как отмечают в Совете профсоюзов, куда вошли Ассоциация государственных служащих (PSA), NZNO, Новозеландский институт образования Te Riu Roa (NZEI), Ассоциация учителей школьных учреждений (PPTA Te Wehengarua) и Ассоциация штатных медицинских специалистов (ASMS), главным требованием бастующих является повышение заработной платы.

Последнее предложение правительства страны, гарантирующее медработникам повышение оплаты труда на 5% за 16 месяцев для врачей, и на 2% с июня 2025 года, а потом еще на 1% с июня 2026 года — для медсестер, в профсоюзе назвали несостоятельным. «Министерству здравоохранения Новой Зеландии необходимо прислушаться к голосу работников и вернуться за стол переговоров с предложением оплаты труда, отражающей ценность медиков для государственной системы здравоохранения. Кроме того, необходимо обеспечить больницы кадрами и положить конец задержкам в наборе новых сотрудников», — указали в национальном профсоюзе медицинских работников.

Учителям новозеландское министерство образования предложило повышение зарплаты на 4,7% за 12 месяцев, однако профсоюзы отвергли его, как «не отвечающее интересам и потребностям учителей и учащихся средних школ». «Это предложение намного хуже всего, что нам предлагали раньше, поэтому мы решили объявить забастовку», — сказал президент PPTA Крис Аберкромби, добавив, что учителя продолжат бастовать и проведут еще две акции протеста 29 октября и 5 ноября.