Француза Сехили освободили из-под стражи в зале суда в Приморье

Француза Софиана Сехили, признанного виновным в незаконном пересечении границы РФ, освободили из-под стражи в зале суда. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

«В связи с полным признанием подсудимым вины в совершении указанного преступления, уголовное дело по ходатайству подсудимого с согласия гособвинителя и его защитника по соглашению было рассмотрено в особом порядке. Приговором суда гражданин Франции признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом времени содержания под стражей с 04.09.2025 по 20.10.2025, Сехили полностью освобожден от уплаты штрафа. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Сехили освобожден из-под стражи в зале суда», — сообщили в ведомстве.