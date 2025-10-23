Француза Сехили освободили из-под стражи в зале суда в Приморье
10:05 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Француза Софиана Сехили, признанного виновным в незаконном пересечении границы РФ, освободили из-под стражи в зале суда. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
«В связи с полным признанием подсудимым вины в совершении указанного преступления, уголовное дело по ходатайству подсудимого с согласия гособвинителя и его защитника по соглашению было рассмотрено в особом порядке. Приговором суда гражданин Франции признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом времени содержания под стражей с 04.09.2025 по 20.10.2025, Сехили полностью освобожден от уплаты штрафа. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Сехили освобожден из-под стражи в зале суда», — сообщили в ведомстве.
Новости
- 10:32 23.10.2025
- США не хотят поддерживать установленный ими мировой порядок — премьер Сингапура
- 10:28 23.10.2025
- Волонтеры СЗАО отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО
- 10:20 23.10.2025
- ЕК исчерпала все ресурсы финансирования Киева из бюджета ЕС 2021–2027 годов — источник
- 10:00 23.10.2025
- Экипаж двух судов, вставших во льдах на севере Якутии, эвакуирован в поселок Тикси
- 09:32 23.10.2025
- Трамп заявил о публикации WSJ, что не давал разрешения на удары вглубь РФ ракетами США
- 09:20 23.10.2025
- Страны ЕС уже переругались, как поделить российские активы — Politico
- 09:05 23.10.2025
- Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, но намерен провести ее в будущем
- 09:00 23.10.2025
- За ночь над регионами России сбито 139 украинских БПЛА
- 23:00 22.10.2025
- Глава МИД Венгрии выразил уверенность, что встреча президентов РФ и США состоится
- 22:30 22.10.2025
- Очередной, 19-й, пакет санкций против России согласован послами ЕС - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать