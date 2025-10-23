0
НОВОСТИ

Все выписки и справки из СберБанк Онлайн теперь заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью

10:45 23.10.2025

Самые востребованные справки из СберБанк Онлайн — о состоянии вклада, по карте, о задолженности и реквизиты счёта — теперь можно сразу подавать в любые инстанции.

Ранее электронные справки в СберБанк Онлайн формировались с использованием факсимильной подписи, которую не принимали многие государственные органы и финансовые учреждения. Получить документ с привычной синей печатью можно было исключительно в отделении банка. Теперь все банковские справки подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) как в офисе банка, так и в мобильном приложении и обладают полной юридической силой.

У электронной подписи есть ряд важных преимуществ. Подделка, копирование или несанкционированный доступ невозможны благодаря применению современных методов криптографии, создающих уникальные цифровые подписи для каждого документа. Согласно Федеральному закону № 63-ФЗ, документы, подписанные УКЭП, равнозначны документам с синей печатью. Дополнительного заверения таких документов в банке уже не потребуется.

Кроме того, каждая справка снабжена уникальным QR-кодом, позволяющим мгновенно проверить подлинность оригинала электронного документа. Благодаря этому клиенты смогут получать необходимые выписки и справки дистанционно всего за несколько минут, не посещая отделения банка лично. Такой подход повышает безопасность операций и существенно сокращает временные затраты клиентов.

