Все выписки и справки из СберБанк Онлайн теперь заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
10:45 23.10.2025
Самые востребованные справки из СберБанк Онлайн — о состоянии вклада, по карте, о задолженности и реквизиты счёта — теперь можно сразу подавать в любые инстанции.
Ранее электронные справки в СберБанк Онлайн формировались с использованием факсимильной подписи, которую не принимали многие государственные органы и финансовые учреждения. Получить документ с привычной синей печатью можно было исключительно в отделении банка. Теперь все банковские справки подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) как в офисе банка, так и в мобильном приложении и обладают полной юридической силой.
У электронной подписи есть ряд важных преимуществ. Подделка, копирование или несанкционированный доступ невозможны благодаря применению современных методов криптографии, создающих уникальные цифровые подписи для каждого документа. Согласно Федеральному закону № 63-ФЗ, документы, подписанные УКЭП, равнозначны документам с синей печатью. Дополнительного заверения таких документов в банке уже не потребуется.
Кроме того, каждая справка снабжена уникальным QR-кодом, позволяющим мгновенно проверить подлинность оригинала электронного документа. Благодаря этому клиенты смогут получать необходимые выписки и справки дистанционно всего за несколько минут, не посещая отделения банка лично. Такой подход повышает безопасность операций и существенно сокращает временные затраты клиентов.
НОВОСТИ
- 12:20 23.10.2025
- Бельгия блокирует конфискацию активов РФ, если ЕС не разделит все риски — премьер
- 12:05 23.10.2025
- Мужчину, выбросившего дочь из окна в Уфе, направили в психиатрическую больницу
- 12:00 23.10.2025
- ЕС ввел санкции против 12 компаний КНР, 2 — Таиланда и 3 — Индии
- 11:32 23.10.2025
- Злоумышленник пытался протаранить на автомобиле ворота посольства РФ в Румынии — ТВ
- 11:20 23.10.2025
- Доля майнинга и центров обработки данных в энергопотреблении в РФ в 2025 г. составит 2%
- 11:05 23.10.2025
- ЕС ввел санкции против более чем 100 танкеров и ограничил перемещения дипломатов РФ
- 11:00 23.10.2025
- Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 10
- 10:32 23.10.2025
- США не хотят поддерживать установленный ими мировой порядок — премьер Сингапура
- 10:28 23.10.2025
- Волонтеры СЗАО отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО
- 10:20 23.10.2025
- ЕК исчерпала все ресурсы финансирования Киева из бюджета ЕС 2021–2027 годов — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать