Нетология и Добро.РФ запустили бесплатный курс о волонтерстве в чрезвычайных ситуациях

12:25

Образовательная платформа Нетология совместно с экосистемой социального развития Добро.рф при участии Агентства стратегических инициатив и Сбера создали бесплатную онлайн-программу «Основы волонтерства в ЧС: как помогать другим без вреда себе». Программа познакомит будущих волонтеров с их основными задачами и научит правилам безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций.

Учебная программа состоит из базового модуля и четырех специализаций. В первом модуле слушатель узнает, как организовать выезд на место ЧС, подготовить снаряжение и оказать первую помощь, а по итогам модуля пройдет тест, который поможет понять, насколько ему подходит волонтерская деятельность.

В специализированных модулях волонтеры с многолетним опытом расскажут о поисково-спасательных работах, тушении пожаров и интеграции в волонтерские отряды через платформу Добро.РФ. После завершения обучения участники получат инструкции о том, как присоединиться к региональным штабам #МЫВМЕСТЕ или другим добровольческим организациям своего региона и стать волонтёром в ЧС.

«В устойчивом развитии важен системный подход: добрые инициативы должны быть не спонтанными, а профессионально выстроенными. Вовлеченность в волонтерство растет и потенциал еще не исчерпан. За два последние года доля россиян, участвовавших в волонтерстве, выросла с 27% до 36%, но при этом готовность помогать стабильно выше, ее декларируют две трети россиян (66%). Это говорит о колоссальном потенциале общества, который нуждается в правильных инструментах. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях — сфера, где цена ошибки особенно высока. Поэтому мы поддерживаем проекты, которые создают стандарты и инфраструктуру для ответственной помощи, превращая искреннее желание помогать в реальную и эффективную силу. Этот курс — важный шаг к формированию культуры осознанного волонтерства в стране», – отметила Марина Булова, вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка.

«Этот курс — пример того, как онлайн-образование может усиливать работу волонтёрских штабов. Мы берем на себя часть подготовки, которую раньше штабы проводили оффлайн, и делаем её доступной тысячам людей по всей стране. Это новый формат партнерства, который позволит волонтерам быстрее и качественнее включаться в работу на местах. Сегодня мы расширяем границы нашей работы: это не только обучение цифровым профессиям, но и подготовка к волонтёрской деятельности в России», – сказала Валентина Куренкова, директор департамента по работе с органами государственной власти Нетологии.

Программа рассчитана на людей 18 лет и старше, в том числе на тех, кто никогда ранее не занимался добровольчеством. Среди партнеров проекта — Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российский Красный Крест, Общероссийский народный фронт и другие организации. Курс стартует 24 ноября.