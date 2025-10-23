ЕС ввел санкции против более чем 100 танкеров и ограничил перемещения дипломатов РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел санкции против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, запретил закупки СПГ РФ и ограничил перемещения российских дипломатов по территории стран-членов. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС.

«19-й пакет включает ограничения против более чем 100 танкеров теневого флота. Введен запрет на экспорт российского СПГ. Перемещения российских дипломатов [внутри ЕС] будут ограничены территорией страны аккредитации», — сообщило председательство Дании.