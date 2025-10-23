США не хотят поддерживать установленный ими мировой порядок — премьер Сингапура

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вон считает, что мир находится в процессе «запутанного» перехода к новому, постамериканскому, порядку, который сможет занять десятилетие. Об этом глава сингапурского правительства заявил в интервью газете Financial Times (FT), указав на возможность возникновения «многосторонней архитектуры» отношений.

«Нет сомнений в том, что ситуация будет сложной и непредсказуемой, поскольку Америка отходит от роли глобального страховщика, а другой страны, способной или готовой заполнить этот вакуум», пока нет, полагает он. По мнению Вона, лозунг администрации президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» — не временное явление.

Происходящее «отражает более широкие изменения в политической культуре, а также в самом обществе <…>. Ощущение такое, что Америка не извлекла выгоду из существующего миропорядка, который она установила, и не готова взять на себя тяжелую работу по его поддержанию», — отметил премьер.

Он призвал к немедленному содействию либерализации торговли и защите общих глобальных интересов. По его словам, «глобальная система все больше и больше перегружается», и в этой ситуации необходимо «сохранить торговые пути открытыми и, возможно, создать новые».