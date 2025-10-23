Ил-114-300 проходит летные испытания на Алтае
12:22 23.10.2025
|Фото пресс-службы аэропорта Горно-Алтайск
Проведение испытаний в данном регионе позволяет оценить максимальное количество режимов по нескольким сертификационным программам. Кроме того, один из опытных самолетов Ил-114-300 выполнил серию международных рейсов с промежуточной посадкой в аэропорту «Крайний» города Байконур.
Для проведения летных испытаний аэропорт Горно-Алтайск предоставил специализированные стоянки для базирования самолетов и обеспечил услуги наземного и аэродромного обслуживания, включая заправку, энергоснабжение и обеспечение авиационной безопасности. Также были предоставлены помещения для размещения летного и инженерно-технического персонала.
«Для нас большая честь и ответственность участвовать в реализации такого значимого государственного проекта, — отметил генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер. — Участие в испытаниях новой авиационной техники — это всегда знаковое событие, которое выпадает на долю далеко не каждого аэропорта. Это подтверждает высокий уровень доверия к нашей инфраструктуре, квалификации персонала и способности обеспечивать выполнение сложных и нестандартных задач. Рады сотрудничеству с командой авиационного комплекса имени Сергея Владимировича Ильюшина и гордимся, что смогли внести свой вклад в реализацию проекта».
«Самолет Ил-114-300 находится на завершающей стадии сертификационных испытаний. Над этим проектом работает большая кооперация предприятий под эгидой Госкорпорации Ростех. В настоящий момент мы проверяем навигационные режимы, в первую очередь связанные с полетами в горной местности, оцениваем самолет на международных воздушных линиях, эксплуатационную технологичность на внебазовых, транзитных аэродромах. Испытания проходят успешно, в ближайшее время мы заканчиваем запланированные на Алтае работы, и возвращаем самолет на базу для завершения сертификационной программы. Выражаю благодарность правительству Республики Алтай и руководству аэропорта Горно-Алтайск, а также руководству Госкорпорации «Роскосмос», АО «ЦЕНКИ» и аэропорта «Крайний» за помощь и содействие в организации испытаний», — сказал управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.
НОВОСТИ
- 13:32 23.10.2025
- Украина пытается перебросить в РФ через Белоруссию диверсионные группы — КГБ
- 13:20 23.10.2025
- Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ
- 13:05 23.10.2025
- Сакс считает Макрона, Мерца и Стармера «провалившимися политиками»
- 13:00 23.10.2025
- Более 100 тыс. учителей и врачей бастуют Новой Зеландии из-за низкой зарплаты
- 12:42 23.10.2025
- Navio и Grunwald разработали «умный» полуприцеп
- 12:32 23.10.2025
- Таджикистан вернул на родину 4 тыс. студентов, чтобы они не присоединились к террористам
- 12:25 23.10.2025
- Нетология и Добро.РФ запустили бесплатный курс о волонтерстве в чрезвычайных ситуациях
- 12:20 23.10.2025
- Бельгия блокирует конфискацию активов РФ, если ЕС не разделит все риски — премьер
- 12:05 23.10.2025
- Мужчину, выбросившего дочь из окна в Уфе, направили в психиатрическую больницу
- 12:00 23.10.2025
- ЕС ввел санкции против 12 компаний КНР, 2 — Таиланда и 3 — Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать