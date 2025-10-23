Ил-114-300 проходит летные испытания на Алтае

12:22

Фото пресс-службы аэропорта Горно-Алтайск

Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 проходит летные сертификационные испытания в Республике Алтай на базе аэропорта Горно-Алтайск (входит в Группу Сбер). Самолет Ил-114-300 разработан ПАО «Ил», входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.

Проведение испытаний в данном регионе позволяет оценить максимальное количество режимов по нескольким сертификационным программам. Кроме того, один из опытных самолетов Ил-114-300 выполнил серию международных рейсов с промежуточной посадкой в аэропорту «Крайний» города Байконур.

Для проведения летных испытаний аэропорт Горно-Алтайск предоставил специализированные стоянки для базирования самолетов и обеспечил услуги наземного и аэродромного обслуживания, включая заправку, энергоснабжение и обеспечение авиационной безопасности. Также были предоставлены помещения для размещения летного и инженерно-технического персонала.

«Для нас большая честь и ответственность участвовать в реализации такого значимого государственного проекта, — отметил генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер. — Участие в испытаниях новой авиационной техники — это всегда знаковое событие, которое выпадает на долю далеко не каждого аэропорта. Это подтверждает высокий уровень доверия к нашей инфраструктуре, квалификации персонала и способности обеспечивать выполнение сложных и нестандартных задач. Рады сотрудничеству с командой авиационного комплекса имени Сергея Владимировича Ильюшина и гордимся, что смогли внести свой вклад в реализацию проекта».

«Самолет Ил-114-300 находится на завершающей стадии сертификационных испытаний. Над этим проектом работает большая кооперация предприятий под эгидой Госкорпорации Ростех. В настоящий момент мы проверяем навигационные режимы, в первую очередь связанные с полетами в горной местности, оцениваем самолет на международных воздушных линиях, эксплуатационную технологичность на внебазовых, транзитных аэродромах. Испытания проходят успешно, в ближайшее время мы заканчиваем запланированные на Алтае работы, и возвращаем самолет на базу для завершения сертификационной программы. Выражаю благодарность правительству Республики Алтай и руководству аэропорта Горно-Алтайск, а также руководству Госкорпорации «Роскосмос», АО «ЦЕНКИ» и аэропорта «Крайний» за помощь и содействие в организации испытаний», — сказал управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.