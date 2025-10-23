0
Бельгия блокирует конфискацию активов РФ, если ЕС не разделит все риски — премьер

12:20 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суверенные активы не конфисковывали даже во время Второй мировой войны, Бельгия блокирует это решение Евросоюза в отношении РФ, если остальные члены ЕС не разделят риски. Об этом заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер.

«Даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался. <…> Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. <…> Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам (странам ЕС — прим. ТАСС) придется сделать это вместе», — сказал он после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на медиаресурсах союза.

Помимо этого, бельгийский премьер подчеркнул, что его страна может согласиться с конфискацией, если «все страны ЕС внесут свой вклад», так как последствия решения об экспроприации активов РФ «будут не только для Бельгии». Он добавил, что если единства не удастся добиться, то он «сделает все <…> на европейском, национальном, политическом и юридическом уровнях, чтобы остановить это решение».

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России — чуть более 200 млрд евро — блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

