Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 10

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 10. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы», — написал он.