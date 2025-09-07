0
НОВОСТИ

Россия с начала июля экспортировала 7 млн т зерна

20:00 07.09.2025 Источник: Интерфакс

Россия с начала июля экспортировала 7 млн т зерна. Объем экспорта во втором полугодии 2025 года, по предварительным оценкам, составит около 33 млн т, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое провела глава ведомства Оксана Лут.

