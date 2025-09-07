0
НОВОСТИ

Орбан: ЕС нужно реорганизовать для того, чтобы избежать его распада

20:40 07.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к реорганизации Евросоюза, чтобы предотвратить его распад. Соответствующее заявление он сделал в ходе мероприятия правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

«ЕС нужно реорганизовать для того, чтобы избежать его распада», — сказал Орбан, его слова приводит на своей странице в соцсети X венгерский депутат Европарламента Андраш Ласло.

