Правительство РФ утвердило решение о списании долгов по бюджетным кредитам ряду регионов

18:59 07.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России утвердило решение о списании долгов по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской и Чувашской республик, а также Оренбургской области на общую сумму свыше 5,8 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. В кабмине отметили, что с начала года было списано 160,1 млрд руб. долгов 55 регионов. Списать две трети задолженности российским регионам предложил в Послании Федеральному собранию 2024 года президент России Владимир Путин. Шаг призван дать импульс региональному развитию.

