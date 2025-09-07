Правительство РФ утвердило решение о списании долгов по бюджетным кредитам ряду регионов

18:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России утвердило решение о списании долгов по бюджетным кредитам Карачаево-Черкесской и Чувашской республик, а также Оренбургской области на общую сумму свыше 5,8 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. В кабмине отметили, что с начала года было списано 160,1 млрд руб. долгов 55 регионов. Списать две трети задолженности российским регионам предложил в Послании Федеральному собранию 2024 года президент России Владимир Путин. Шаг призван дать импульс региональному развитию.