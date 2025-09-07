0
Сирийские беженцы, похоже, не торопятся покинуть ФРГ и вернуться на родину

20:20 07.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь немногие сирийские беженцы, проживающие в Германии, возвращаются на родину, несмотря на смену власти в Дамаске. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на данные Федерального ведомства ФРГ по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

По информации издания, по состоянию на конец июля в Германии проживало 955 тыс. граждан Сирии. Это почти на 20 тыс. меньше, чем в начале года. При этом с января по май 2025 года лишь 1 562 человека вернулись в Сирию. Большинство оставшихся лиц, исключенных из миграционной статистики, как отмечает Bild, вероятно, получили гражданство ФРГ.

В 2024 году 83 150 сирийцев получили немецкий паспорт. Данных за 2025 год пока нет. Кроме того, депортации в Сирию по-прежнему не осуществляются. В МВД Германии заявляют, что работают над созданием условий для возможных депортаций в будущем.

