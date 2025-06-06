Портал «Госуслуги» насчитывает более 1,6 тыс. услуг — Григоренко

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,6 тысячи услуг действуют в настоящее время на портале «Госуслуги», рассказал на Глобальном цифровом форуме, который проходит в рамках конференции ЦИПР-2025, вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«В настоящее время более 1,6 тысячи услуг функционируют на портале „Госуслуги“, — сказал вице-премьер.

На данный момент на «Госуслугах», по словам вице-премьера, зарегистрировано свыше 110 млн пользователей.