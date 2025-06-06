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Люди с небольшими доходами сильнее всего страдают от высокой инфляции — Набиуллина

17:12 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди с небольшими доходами сильнее всего страдают от высокой инфляции из-за более значительной доли расходов на продовольственные товары и невозможности компенсировать инфляцию сбережениями. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Люди с небольшими доходами сильнее всего страдают от высокой инфляции. Первое, потому что у людей с небольшими доходами доля расходов на продовольствие обычно более высокая, а продовольствие в последнее время дорожало быстрее, чем потребительские цены в целом», — сказала она.

«И люди с небольшими доходами страдают от высокой инфляции больше еще и потому, что не могут компенсировать инфляцию сбережениями и потому, что при высокой инфляции разлет цен на отдельные товары, в том числе на продукты, может быть очень сильным», — добавила Набиуллина.

По мере снижения инфляции цены на продовольствие будут меняться не так сильно, поэтому единственный инструмент, который есть у ЦБ РФ для защиты наиболее уязвимых слоев населения от инфляции, — это замедлить общий рост цен в стране, подчеркнула глава регулятора.

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