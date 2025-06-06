Кремль не согласен со словами Трампа о конфликте на Украине как о детской драке
14:32 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона не согласна со словами президента США Дональда Трампа, что конфликт Украине это «драка между двумя детьми» — для России это вопрос национальных интересов и безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не думаю. Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, это вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших дети, будущего нашей страны. Именно поэтому выполняется СВО — после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля.
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