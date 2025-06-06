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НОВОСТИ

Солдаты ВСУ стараются попасть в плен из-за успехов российской армии — харьковская ВГА

16:12 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Успехи российских войск на линии фронта приводят к паническим настроениям у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), они стараются при первой же возможности попасть в плен к бойцам ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Российские войска активно продвигаются на всех направлениях фронта. По данным Минобороны РФ, только за минувшую неделю они освободили три населенных пункта в ДНР и четыре в Сумской области.

«Уже давно в рядах ВСУ присутствует паническое настроение. Люди не хотят служить, их фактически направляют на фронт силой. Все видят, как происходит эта мобилизация на всей территории Украины. Поэтому, ну как себя ведут военнослужащие? При первой же возможности стараются попасть в российский плен», — сказал Ганчев.

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