Доля покупок жилья за собственные средства в РФ растет — Набиуллина
16:32 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля покупок жилья за собственные средства среди россиян растет, при этом объем проданных квадратных метров жилплощади за последние десять месяцев относительно стабилен. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Она подчеркнула, что активность в жилищном секторе не стоит оценивать исключительно по ипотеке. «Мы видим, что растет доля покупок жилья за собственные средства, и объем проданных квадратных метров за последние десять месяцев относительно стабильный», — сказала глава Банка России.
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