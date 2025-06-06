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НОВОСТИ

В Кремле негативно оценили слова Мерца, что США освободили Германию от нацизма

15:00 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль негативно отреагировал на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о главной роли США в освобождении Германии от нацизма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле восприняли тот факт, что Мерц не упомянул о решающей роли СССР в освобождении Германии от нацизма.

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