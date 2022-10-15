В Москве подвели итоги конкурса художников "Контуры культуры"

16:09

Победители проекта проекта «Контуры культуры» создали в Москве 26 муралов и девять арт-объектов в библиотеках и культурных центрах разных районов мегаполиса. Художники расписывали стены и интерьеры десятков учреждений столицы с июня по конец сентября. Организатором проекта стал Московский продюсерский центр (Моспродюсер) при поддержке столичного департамента культуры».

Художники создавали рисунки на стенах, стендах, стелах, вазонах, лавках, грузовых контейнерах и других объектах городских учреждений. Художники использовали более 500 литров краски, 1 тыс. 876 баллончиков, 370 кистей и 650 м скотча. Создание мурала или арт-объекта занимало у победителей проекта 3-30 дней. «В итоге уличное искусство стало яркой частью интерьеров культурных учреждений Москвы, гармонично преобразив их, - говорит директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. - А уже в скором времени благодаря приложению Моспродюсера все росписи будут преобразованы в формате дополненной реальности, и проект обретет формат цифровой галереи как на каждой отдельной площадке, так и в пространстве мобильного приложения. В следующем году мы планируем провести очередной сезон «Контуров культуры», чтобы вовлечь как новых художников, так и новые культурные площадки».

Например, на культурном центре «Алые паруса» в районе Северное Тушино появилась цитата из произведения Александра Грина «Чудеса нужно делать своими руками». А в библиотеке №170 в Ясенево появилось изображение писателя Константина Паустовского, имя которого носит учреждение. На стенах культурного центра «Онежский» в Головинском районе нарисовали дудлов. В центре культуры и искусств «Щукино» появилось изображение в стиле пуантилизма. Один из самых масштабных муралов создан в доме культуры «Восход» - картину «Симфония дня и ночи» создал московский художник Napasio. А в Центральной детской библиотеке №251 в Зеленограде Настя Вокина из Санкт-Петербурга создала мурал площадью 90 кв. м».