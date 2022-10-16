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НОВОСТИ

Володин: Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь

09:40 16.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

«Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь. Приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них», — написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

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