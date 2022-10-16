Володин: Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь
09:40 16.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь. Приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них», — написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.
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