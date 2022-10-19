Европа не всем готова жертвовать ради поддержки Украины - NYT

11:32 Источник: Газета.Ru

Евросоюз (ЕС) разрывает экономические связи с Россией ради поддержки Украины, однако ряд европейских стран пытаются сохранять отдельные статьи импорта, пишет The New York Times (NYT).

«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и ряд других государств до сих пор импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в статье.

В публикации также отмечается, что некоторые члены Евросоюза не хотят жертвовать этими секторами экономики ради поддержки Украины, несмотря на готовность их партнеров терпеть трудности, чтобы наказать Кремль.

В то же время, поддержавшие санкционные меры страны теперь недовольны этой политикой, так как она повлекла за собой потерю доходов и рабочих мест. Газета.Ru